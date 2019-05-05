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Сгоревший в «Шереметьево» «Суперджет» был выпущен менее двух лет назад

Происшествия

А в апреле 2019 года прошёл плановое техобслуживание

Сгоревший в «Шереметьево» «Суперджет» был выпущен менее двух лет назад
Dmitry Terekhov
SSJ-100

Москва, 5 мая 2019, 21:19 — REGNUM  Сгоревший 5 мая в аэропорту «Шереметьево» самолёт с заводским номером 95 135 был выпущен в августе 2017 года, а в апреле 2019-го прошёл плановое техническое обслуживание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Гражданские самолёты «Сухого».

В пресс-службе добавили, что самолёт после жёсткой посадки выгорел полностью. Сейчас идёт расследование.

«Представители компании Гражданские самолеты Сухого, производителя самолета, работают в составе комиссии по расследованию события. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере ее поступления», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Однако после взлёта экипажу пришлось вернуться. После жёсткой посадки самолёт оказался объят пламенем.

Медики сообщают уже о 13 погибших. По факту нарушения правил безопасности эксплуатации и движения лайнера, причиной которого стала гибель более двух человек, возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до семи лет колонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Медики сообщили СМИ о 13 погибших при возгорании самолета

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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