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Депутат Госдумы: Чудовищная организация встречи аварийного рейса SSJ100

Происшествия

В Госдуме указали на отсутствие пожарных машин возле горящего самолета и настаивают на проверке служб аэропорта «Шереметьево»

Депутат Госдумы: Чудовищная организация встречи аварийного рейса SSJ100
Vlad Volkov
Шереметьево

Москва, 5 мая 2019, 21:17 — REGNUM  В Госдуме обратили внимание на отсутствие пожарных машин во время эвакуации пассажиров лайнера Sukhoj SuperJet100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

«Смотрю на видео горящего самолёта в Шереметьево и не вижу пожарных автомобилей на полосе», — отметил депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР).

Он призвал проверить работу экстренных служб.

«Чудовищная организация встречи аварийного рейса. Силовым структурам необходимо самым серьезным образом проверить работу соответствующих служб в этом аэропорту», — указал парламентарий в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно приземлился в аэропорту «Шереметьево» (Москва) вечером 5 мая. Дело возбуждено по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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