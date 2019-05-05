Криминалистов центрального аппарата СКР направили в Шереметьево

Москва, , 21:10 — REGNUM Следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России (СКР), имеющие опыт расследования авиапроисшествий, направлены в столичный аэропорт Шереметьево для оказания практической помощи при осмотре места происшествия. Об этом сообщается на сайте СКР.

«По решению Александра Бастрыкина (глава Следственного комитета России), расследование уголовного дело взято на контроль в центральном аппарате СКР», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся во время экстренной посадки пассажирский самолет, который должен был выполнить рейс Москва — Мурманск. По разным данным, в результате происшествия погибли от одного до тринадцати человек.

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