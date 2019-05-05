Мурманск, Мурманская область, 5 мая 2019, 20:55 — REGNUM
Бригада психологов работает в аэропорту Мурманска для оказания помощи родственникам находившихся на борту, совершившему сегодня аварийную посадку в Шереметьево. Об этом на своих страницах в соцсетях написал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.
«Развернут оперативный штаб МЧС, мы с ним на постоянной связи. Сейчас выясняется состояние пострадавших», — написал Андрей Чибис.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. По последним данным, погиб один человек. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.