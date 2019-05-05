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В Челябинске пенсионер арестован за жестокое убийство женщины

Происшествия

Убил и расчленил

Челябинск, 5 мая 2019, 19:26 — REGNUM  В Челябинске 69-летний гражданин арестован за жестокое убийство женщины 1970 года рождения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Ранее, 3 мая, возле дома 89 на улице Магнитогорская и в квартире одного из домов по улице Василевского были найдены фрагменты тела. Эксперты установили, что они принадлежат женщине.

В ходе проверки выяснилось, что женщина находилась в квартире пенсионера, употребляли алкоголь. Он несколько раз ударил даму ногами, руками и неизвестным предметом. Затем расчленил тело погибшей и выбросил на улицу.

Также выяснилось что обвиняемый состоит на учёте у психиатра и имеет провалы в памяти. Он просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но прокуратура настояла на аресте. Суд отправил его в СИЗО до 3 июля.

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Бытовые убийства
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