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Часть трассы обрушилась в Югре, пострадавших нет

Происшествия

На время ремонта дороги организован объезд

Ханты-Мансийск, 5 мая 2019, 19:19 — REGNUM  Часть дорожного полотна автотрассы Нефтеюганск — Мамонтово обрушилась на 710-м километре трассы. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Югре

Частичное обрушение автотрассы произошло в Нефтьюганском районе. На время ремонтно-восстановительных работ был организован объезд аварийного участка с заездом в город Пыть-Ях.

Обрушение асфальтированной части трассы произошло на небольшом мосту из-за вымывания грунта. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет, транспортные средства при обрушении также повреждены не были.

Об окончании ремонтно-восстановительных работ на повреждённом участке автотрассы не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об оригинальной акции протеста, которую провели жители Ростова-на-Дону. Ростовчане прикрыли дорожные ямы в городе большими портретами чиновников, являющихся сотрудниками ростовской дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчане прикрыли дорожные ямы фотографиями чиновников

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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