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Режим ЧС введён ещё в одном районе Зауралья

Происшествия

Сейчас он действует в шести муниципалитетах

Курган, 5 мая 2019, 19:05 — REGNUM  В Юргамышском районе Курганской области введён режим ЧС из-за природных пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Таким образом, сейчас он действует в шести территориях. Кроме Юргамышского района его ввели в Белозёрском, Щучанском, Сафакулевском и Кетовском районах, а также в городе Кургане.

Кроме того, режим ЧС введён в лесах регионального характера. Он действует с 5 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области бушуют природные пожары. Местами они перекинулись на населённые пункты. Жертвой одного из таких пожаров стала пенсионерка.

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Лесные пожары — 2019
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