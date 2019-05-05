Воскресенье, 5 Мая 2019 года
19:27:30 МСК

В Зауралье СКР расследует гибель женщины в пожаре

Происшествия

Трагедия произошла в деревне Ордина

В Зауралье СКР расследует гибель женщины в пожаре
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет РФ

Курган, 5 мая 2019, 17:59 — REGNUM  В Курганской области СКР ведёт проверку по факту гибели женщины во время пожара. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

В ходе проверки следователи намерены выяснить, насколько эффективно работали должностные лица, ответственные за эвакуацию населения. Также будет оценена деятельность чиновников местного самоуправления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в деревне Ордина Белозёрского района. На населённый пункт перекинулся природный пожар. В результате погибла женщина 1932 года рождения.

В пяти территориях Зауралья из-за пожаров был введён режим ЧС. В Кургане даже запретили продажу алкоголя, в том числе и пива.

Читайте ранее в этом сюжете: В городе Кургане полностью запретили продажу алкоголя, в том числе пива

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить