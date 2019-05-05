В Зауралье СКР расследует гибель женщины в пожаре

Курган, , 17:59 — REGNUM В Курганской области СКР ведёт проверку по факту гибели женщины во время пожара. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

В ходе проверки следователи намерены выяснить, насколько эффективно работали должностные лица, ответственные за эвакуацию населения. Также будет оценена деятельность чиновников местного самоуправления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в деревне Ордина Белозёрского района. На населённый пункт перекинулся природный пожар. В результате погибла женщина 1932 года рождения.

В пяти территориях Зауралья из-за пожаров был введён режим ЧС. В Кургане даже запретили продажу алкоголя, в том числе и пива.

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