Женщина в Ростове-на-Дону забыла двухлетнего ребёнка в такси

Ростов-на-Дону, , 17:06 — REGNUM Женщина, забывшая своего двухлетнего ребёнка в такси, задержана правоохранительными органами. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Информация о забытом в такси матерью ребёнке поступила в отделение полиции из больницы. При этом в ГУ МВД региона отметили, что жизни и здоровью ребёнка ничто не угрожает.

По предварительным данным, мать ребёнка оставила его в такси, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данному инциденту сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних был составлен административный протокол о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В полиции уточнили, что собранные документы будут переданы в органы опеки и попечительства, в комиссию по делам несовершеннолетних и детскому омбудсмену.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении расследования уголовного дела в Приангарье в отношении женщины, чуть не убившей своего годовалого внука, которого ей доверила невестка. Женщина избила малыша, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приангарье бабушка чуть не забила до смерти своего годовалого внука