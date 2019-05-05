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В Волгограде столкнулись грузовик и автобус

Происшествия

В результате инцидента пострадали три человека

Волгоград, 5 мая 2019, 16:43 — REGNUM  В Волгограде столкнулись два транспортных средства — грузовик и автобус. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Волгоградской области.

ДТП произошло в воскресенье, 5 мая, в Ворошиловском районе города. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.

Источник уточнил, что виновником аварии стал водитель грузовика, который «догнал» следовавший в попутном направлении автобус №88.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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