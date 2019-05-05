Воскресенье, 5 Мая 2019 года
17:39:05 МСК

В Идлибе совершено нападение на наблюдательный пункт вооруженных сил Турции

Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье, 5 мая, на юге зоны деэскалации в Идлибе

Дамаск, 5 мая 2019, 16:25 — REGNUM  В Сирии неизвестные обстреляли наблюдательный пункт вооруженных сил (ВС) Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajans, сообщило министерство национальной обороны Турции.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 мая, на юге зоны деэскалации в Идлибе. По последним данным, в результате минометного обстрела получили ранения двое военнослужащих.

«Состояние военнослужащих стабильное», — отметили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Идлиб — последняя из сирийских провинций, контролируемая членами незаконных вооруженных формирований.

Читайте также: Боевики объединяются для атаки в сирийской зоне Идлиб

А также: Минобороны: В Идлибской зоне в Сирии боевики продолжают обстрелы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить