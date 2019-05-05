В Идлибе совершено нападение на наблюдательный пункт вооруженных сил Турции

Дамаск, , 16:25 — REGNUM В Сирии неизвестные обстреляли наблюдательный пункт вооруженных сил (ВС) Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajans, сообщило министерство национальной обороны Турции.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 мая, на юге зоны деэскалации в Идлибе. По последним данным, в результате минометного обстрела получили ранения двое военнослужащих.

«Состояние военнослужащих стабильное», — отметили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Идлиб — последняя из сирийских провинций, контролируемая членами незаконных вооруженных формирований.

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