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Пятеро взрослых и двое детей застряли на канатной дороге в Уфе

Происшествия

Люди были вынуждены дожидаться помощи на высоте

Уфа, 5 мая 2019, 16:27 — REGNUM  Семь человек, в том числе двое детей вынужденно провели довольно долгое время в кабине фуникулёра канатной дороги из-за аварии. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

Информацию об аварийной остановке канатной дороги управлении гражданской защиты получило днём 5 мая. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и сотрудники управления гражданской защиты Уфы.

Никто из пассажиров фуникулёра не пострадал, все семь человек были благополучно доставлены наверх.

Причиной внезапной остановки канатной дороги стала поломка двигателя. В настоящее время фуникулёр закрыт на ремонт.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на канатной дороге в Грузии, в результате которой пострадали 11 человек. Эксперты пришли к заключению, что причиной аварии стала ошибка оператора.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия: Инцидент на канатке в Гудаури произошёл по вине оператора

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