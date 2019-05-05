Пятеро взрослых и двое детей застряли на канатной дороге в Уфе

Уфа, , 16:27 — REGNUM Семь человек, в том числе двое детей вынужденно провели довольно долгое время в кабине фуникулёра канатной дороги из-за аварии. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

Информацию об аварийной остановке канатной дороги управлении гражданской защиты получило днём 5 мая. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и сотрудники управления гражданской защиты Уфы.

Никто из пассажиров фуникулёра не пострадал, все семь человек были благополучно доставлены наверх.

Причиной внезапной остановки канатной дороги стала поломка двигателя. В настоящее время фуникулёр закрыт на ремонт.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на канатной дороге в Грузии, в результате которой пострадали 11 человек. Эксперты пришли к заключению, что причиной аварии стала ошибка оператора.

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