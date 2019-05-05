Восемь человек погибли при атаке на полицейский участок в Афганистане

Кабул, , 15:59 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли, ещё 55 пострадали в результате взрыва, прогремевшего возле полицейского участка в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом 5 мая сообщил телеканал 1TV в Twitter.

Нападение на полицейский участок в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан произошло около 12:00 по местному времени. По предварительным данным, боевики взорвали возле полицейского участка автомобиль, начинённый взрывчаткой.

Среди погибших от взрыва — двое полицейских. Сообщается также, что при взрыве пострадали 55 человек, в том числе мирные жители. Пострадавшие были госпитализированы.

Сразу же после взрыва на участок напала группа вооружённых боевиков. В результате столкновения силовикам удалось обезвредить двоих нападавших, остальные террористы в настоящее время уже окружены полицией.

На данный момент пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за атаку на полицейский участок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении террористов на здание министерства коммуникационных и информационных технологий в Афганистане. В результате атаки пострадали шесть мирных жителей. Двое боевиков были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов.

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