Нью-Дели, Индия, , 15:39 — REGNUM

До 29 человек возросло число погибших в результате удара мощного циклона Fani по восточному побережью Индии. Об этом 5 мая сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

Основной удар стихии пришёлся на индийский штат Орисса. 21 человек из 29 погибли в городе Пури, где в результате шторма вечером 3 мая произошёл оползень.

Всего от удара стихии пострадали около 10 000 деревень и 52 городских района. Властями страны уже организованы массовые восстановительные работы.

По оценкам экспертов, циклон Fani стал одним из самых мощных в штате Орисса с 2014 года и самым разрушительным в Индии за последние 20 лет.

Ранее ИА REGNUMсообщало о восьми погибших в результате обрушившегося на индийский штат Орисса циклона Fani. В преддверии удара стихии в штате Орисса были эвакуированы около миллиона человек, закрыты аэропорты, школы и госучреждения, отменено железнодорожное сообщение.