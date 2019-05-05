Спецкомиссия для подсчёта ущерба, нанесённого наводнением, создана в Грузии

Тбилиси, , 15:12 — REGNUM Для устранения последствий наводнения на востоке Грузии создана специальная комиссия, которая подсчитает ущерб, нанесённый гражданам стихией. Об этом 5 мая сообщил Первому каналу Грузии мэр Лагодехского муниципалитета Джондо Мдивнишвили.

В результате наводнения, возникшего после сильного ливня, были затоплены три населённых пункта Лагодехского муниципалитета в Грузии. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По предварительной информации, в результате сильных ливней произошёл разлив трёх рек в Лагодехском муниципалитете. Были затоплены приусадебные участки, сады, виноградники и нижние этажи зданий.

Сообщается, что больше всего пострадали сёла Вардисубани и Апени. Здесь системы водоотведения не справились с чрезмерной нагрузкой, в результате чего сельхозугодья и дома граждан оказались под водой практически полностью.

Спасатели всю ночь помогали местным жителям откачивать воду. К работам по ликвидации последствий удара стихии была привлечена спецтехника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наводнениях на востоке Грузии. В результате наводнений, вызванных непогодой, никто не пострадал, сейчас ситуация в пострадавшем регионе стабилизировалась.

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