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На востоке Грузии из-за ливня затопило несколько сел

Происшествия

Пострадавших нет

Тбилиси, 5 мая 2019, 14:40 — REGNUM  Сильный ливень в ночь на 5 мая привел к затоплению нескольких сел Лагодехского муниципалитета в восточной части Грузии. Об этом сегодня сообщает грузинская Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Из-за сильнейшего ливня из русел вышли три реки и затопили дворы и подвалы жилых домов сел, повредили сады виноградники и первые этажи зданий. Спасательные службы всю ночь откачивали воду и продолжают до сих пор.

В результате наводнения никто не пострадал. Ситуация в Кахетии стабильная.

Также в результате наводнения была временно прекращена подача электроэнергии в пострадавшие районы. Сейчас подача электроэнергии восстановлена.

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Наводнения
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