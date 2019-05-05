На востоке Грузии из-за ливня затопило несколько сел

Тбилиси, , 14:40 — REGNUM Сильный ливень в ночь на 5 мая привел к затоплению нескольких сел Лагодехского муниципалитета в восточной части Грузии. Об этом сегодня сообщает грузинская Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Из-за сильнейшего ливня из русел вышли три реки и затопили дворы и подвалы жилых домов сел, повредили сады виноградники и первые этажи зданий. Спасательные службы всю ночь откачивали воду и продолжают до сих пор.

В результате наводнения никто не пострадал. Ситуация в Кахетии стабильная.

Также в результате наводнения была временно прекращена подача электроэнергии в пострадавшие районы. Сейчас подача электроэнергии восстановлена.