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Женщина в Курганской области стала жертвой лесного пожара

Происшествия

По данному факту СКР проводит доследственную проверку

Женщина в Курганской области стала жертвой лесного пожара
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Лесной пожар

Курган, 5 мая 2019, 14:23 — REGNUM  Женщина погибла в результате лесного пожара в Курганской области, перешедшего в населённый пункт. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, лесные пожары перешли 3−4 мая на населённые пункты. Этому поспособствовал сильный шквалистый ветер.

В результате пожара в деревне Ордина Белозёрского района Курганской области погибла женщина 1932 года рождения. По факту гибели женщины следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечавших за эвакуация населения с территории, охваченной пожаром, а также действиям лиц местного самоуправления.

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Лесные пожары — 2019
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