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Крупный пожар охватил лесобазу на севере Махачкалы

Происшествия

Площадь пожара составила 500 кв. метров

Крупный пожар охватил лесобазу на севере Махачкалы
Иллюстрация: 05.mchs.gov.ru
Пожарные

Махачкала, 5 мая 2019, 13:52 — REGNUM  Возгорание произошло на территории лесобазы на севере Махачкалы в Дагестане. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о возгорании на территории лесобазы «ДОК» поступила в региональное отделение ГУ МЧС в 11:20 по местному времени. Площадь горения составила 500 кв. метров.

К борьбе с огнём были привлечены 50 человек личного состава и 14 единиц техники. Локализация пожара произошла в 12:50 по местному времени. На момент лакализации площадь возгорания составила 800 кв. метров. О пострадавших не сообщается. Причина пожара не называется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре площадью 1000 кв. метров, который возник на деревообрабатывающем комбинате в Сыктывкаре. Возгорание произошло в помещении производственного цеха предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сыктывкаре возник крупный пожар в цеху деревообрабатывающего предприятия

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Пожары и взрывы на предприятиях
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