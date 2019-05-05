Крупный пожар охватил лесобазу на севере Махачкалы

Махачкала, , 13:52 — REGNUM Возгорание произошло на территории лесобазы на севере Махачкалы в Дагестане. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о возгорании на территории лесобазы «ДОК» поступила в региональное отделение ГУ МЧС в 11:20 по местному времени. Площадь горения составила 500 кв. метров.

К борьбе с огнём были привлечены 50 человек личного состава и 14 единиц техники. Локализация пожара произошла в 12:50 по местному времени. На момент лакализации площадь возгорания составила 800 кв. метров. О пострадавших не сообщается. Причина пожара не называется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре площадью 1000 кв. метров, который возник на деревообрабатывающем комбинате в Сыктывкаре. Возгорание произошло в помещении производственного цеха предприятия.

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