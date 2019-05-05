Поезд насмерть сбил женщину в Челябинской области

Челябинск, 5 мая 2019, 13:04 — REGNUM Женщину, переходившую железнодорожные пути в неустановленном месте, насмерть сбил поезд в Челябинской области. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте следственного комитета РФ.
Трагический инцидент произошёл на станции Дубровка 4 мая. Женщина 1988 года рождения была смертельно травмирована грузовым поездом.
По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. При этом отмечается, что бригада поезда, пытаясь избежать столкновения, сигналила женщине и применила экстренное торможение.
По данному факту проводится доследственная проверка. Опрошены свидетели трагедии, осмотрено место происшествия, назначены необходимые экспертизы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении поезда и грузовика в Карелии. В результате ДТП пострадали три человека.
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