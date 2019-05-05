Воскресенье, 5 Мая 2019 года
13:06:06 МСК

Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Киевской области

Происшествия

По предварительным данным, сработало взрывное устройство

Киев, 5 мая 2019, 12:36 — REGNUM  Один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва, прогремевшего в Киевской области на Украине. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации.

Сообщается, что взрыв произошёл около 04:00 мск в частном жилом доме в селе Вольное Макаровского района Киевской области. По предварительным данным, сработало взрывное устройство.

В результате взрыва погиб на месте мужчина 26-ти лет. Ещё трое пострадавших были доставлены в Макаровскую и Фастовскую центральные районные больницы. Состояние пострадавших оценивается медиками как тяжёлое.

Пресс-служба полиции Макаровского района сообщила также, что, по поступившей информации, четверо молодых людей, собираясь на рыбалку, сконструировали взрывное устройство для глушения рыбы из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. Взрыв в доме произошёл по причине неосторожного обращения со взрывчатыми веществами.

Также сообщается, что при осмотре места происшествия полицейскими были обнаружены и изъяты еще 2 тротиловых шашки и 4 запала к гранатам.

В настоящее время расследование причин и обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели военнослужащего в результате подрыва боеприпаса на военном полигоне в Свердловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Военнослужащий погиб при подрыве боеприпаса в Свердловской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Случайные или хулиганские взрывы боеприпасов и пиротехники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить