Из квартиры любительницы кошек в Москве сбежала рысь

Москва, , 12:20 — REGNUM Рысь сбежала из квартиры на севере Москвы. Об этом 5 мая сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что животное проживало вместе с хозяйкой в городской квартире в Дмитровском районе Москвы на улице Лобненская.

Хозяйка животного обратилась в правоохранительные органы с просьбой о помощи в поимке хищника, так как опасается, что рысь может напасть на людей.

Розыском рыси в настоящее время занимаются спецслужбы. Всем, проживающим в Дмитровском районе рекомендовано повысить бдительность, при обнаружении животного обратиться в экстренные службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении двух львов на сотрудника зоопарка в Германии. Животные напали на мужчину, когда он зашёл в вольер, чтобы покормить их. Пострадавший был госпитализирован с серьёзными травмами.

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