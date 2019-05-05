Пять человек погибли при пожаре в шестиэтажном жилом доме в Китае

Пекин, , 11:14 — REGNUM Пять человек погибли, 27 пострадали в результате пожара в шестиэтажном многоквартирном жилом доме в китайской провинции Гуандун. Об этом 5 мая сообщают СМИ Китая.

Возгорание произошло в городском уезде Хайфэн. Загоревшийся дом расположен возле одного из институтов Педагогического университета Гуанси, квартиры на верхних этажах дома снимали, в основном, студенты университета.

По предварительным данным, пожар произошёл около шести утра по местному времени. Загорелся скутер, стоявший на лестничной клетке на первом этаже дома.

Из-за того, что выход из дома был заблокирован скутером, в ловушку внутри здания попали десять человек. Подоспевшие на место происшествия пожарные немедленно начали эвакуацию людей, но оказалось, что пять человек погибли не дождавшись помощи.

Все 27 пострадавших были госпитализированы. Уточняется, что шесть человек получили сильные ожоги.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Курганской области. Произошло возгорание сухой травы, затем огонь перекинулся на жилые дома. В результате пожара сгорело пять жилых домов и 500 кв. метров надворных построек. Существовала опасность возгорания посёлка Смолино, где проживают около 800 человек. Однако благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, которым помогали местные жители, посёлок удалось отстоять.

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