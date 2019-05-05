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ДНР: украинская армия четырежды за минувшие сутки нарушила режим перемирия

Происшествия

Пострадавших и разрушений нет

ДНР: украинская армия четырежды за минувшие сутки нарушила режим перемирия
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Донецк, 5 мая 2019, 10:37 — REGNUM  Четыре раза за прошедшие сутки был нарушен режим перемирия украинскими боевиками. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска при обстрелах территории ДНР применяли гранатомёты, миномёты калибром 82 мм и 120 мм, стрелковое оружие.

Под обстрел со стороны военнослужащих Украины попали три населённых пункта: Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Васильевка, Минеральное.

В ходе обстрелов украинские боевики выпустили по территории ДНР 46 единиц боеприпасов. Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет, повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры зарегистрировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи случаях нарушения режима прекращения огня украинскими войсками. Общее количество боеприпасов, применённых киевскими боевиками при обстрелах составило 139 единиц.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: украинские силовики семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

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