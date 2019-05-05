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Школьница погибла в Дагестане под колёсами КамАЗа

Происшествия

Девочка ехала на велосипеде вдоль проезжей части

Избербаш, Дагестан, 5 мая 2019, 09:22 — REGNUM  В результате ДТП в Дагестане погибла 11-летняя девочка. Жительница города Избербаша попала под колёса КамАЗа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МВД.

Трагедия произошла 4 мая в 17:45. Водитель грузового автомобиля — 34-летний местный житель — наехал на девочку, когда та каталась на велосипеде вдоль проезжей части. Установлено, что дорожную часть она не пересекала. В результате ДТП от полученных травм школьница скончалась на месте. В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства инцидента.

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Как сообщало ИА REGNUM, за первые 11 месяцев 2018 года в Дагестане в результате автоаварий погибли 30 детей. Такие данные 11 декабря привёл начальник управления ГИБДД по республике Александр Шалагин. Ещё 247 несовершеннолетних за этот период получили травмы различной степени тяжести.

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Дорожно-транспортные происшествия
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