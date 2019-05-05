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Рядом с Иркутской ГЭС водолазы ищут пассажира опрокинувшейся лодки

Происшествия

Лодка, на борту которой находились шесть человек, опрокинулась 4 мая

Рядом с Иркутской ГЭС водолазы ищут пассажира опрокинувшейся лодки
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Водолазы МЧС

Иркутск, 5 мая 2019, 07:49 — REGNUM  На реке Ангаре водолазы продолжают поисковые работы в районе Иркутской ГЭС, где опрокинулась лодка с шестью людьми на борту. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе нижнего бьефа Иркутской ГЭС на реке Ангаре 4 мая опрокинулась металлическая моторная лодка, на борту которой находились шесть человек. Пятерых пострадавших удалось вытащить из воды. Поиски ещё одного человека спасатели вели 4 мая и продолжили утром 5 мая.

Водолазы областной пожарно-спасательной службы продолжают обследовать акваторию реки. В 150 метрах от берега на глубине трех метров они нашли затонувшую лодку. Поиски пропавшего человека продолжаются.

Все спасенные были госпитализированы. Уточняется, что пострадавшие находились в лодке без спасательных жилетов и были в состоянии алкогольного опьянения.

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Происшествия на воде
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