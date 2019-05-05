В Германии работника зоопарка едва не растерзали львы

Берлин, , 05:53 — REGNUM Два льва бросились на работника немецкого зоопарка, который собирался покормить их и зашел в вольер. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент случился на территории сафари-парка «Серенгети-парк» в коммуне Ходенхаген в Нижней Саксонии. Спастись из лап львов 24-летнему мужчине помогли другие сотрудники парка, они же вызвали на помощь медиков.

Пострадавший с серьезными травмами находится в больнице, его жизнь, по оценкам врачей, вне опасности.

Парк «Серенгети» был открыт в 1974 году, он раскинулся на площади более 120 гектаров. В парке живут более 1,5 тыс. животных, посетители могут наблюдать за ними, передвигаясь на автомобилях.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в США посетительницу зоопарка травмировал ягуар, котрый вцепился в её руку когтями. Вины животного в инциденте не было — девушка сама перегнулась через ограждение, чтобы сделать селфи.

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