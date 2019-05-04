Суббота, 4 Мая 2019 года
23:41:46 МСК

Под Калугой поисковики нашли фрагменты самолёта-истребителя ЛаГГ-3

Происшествия

В начале мая 2019 года участникам поисковой экспедиции удалось обнаружить большое количество фрагментов обшивки упавшего истребителя

2
Под Калугой поисковики нашли фрагменты самолёта-истребителя ЛаГГ-3
Иллюстрация:  bbratstvo.com
Поисковиками были подняты обломки самолёта-истребителя Красной армии ЛаГ-3

Калуга, 4 мая 2019, 22:35 — REGNUM  В Калужской области в ходе поисковых работ, которые проводятся в эти дни, в рамках «Вахты памяти — 2019» поисковиками были подняты обломки самолёта-истребителя Красной армии ЛаГ-3, сбитого в калужском небе в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщается на официальном сайте всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», принимавшей участие в данных поисковых работах, фрагменты советского самолета были обнаружены ещё осенью 2018 года. Однако зима помешала дальнейшим раскопкам.

В начале мая 2019 года участникам поисковой экспедиции удалось обнаружить большое количество фрагментов обшивки упавшего истребителя, и среди них — деталь с номером самолёта, которая позволила его идентифицировать.

«По этому номеру мы можем на сто процентов сейчас, в данный момент, утверждать, что это самолет-истребитель именно ЛаГГ-33, и упал он здесь в 1942−43 годах», — считает брянский поисковик Василий Барсуков.

Кроме того, отдельные находки дают надежду, на то, что удастся опознать и самого лётчика-истребителя. Так, был найден фрагмент штурманской линейки, на котором, предположительно, нанесены инициалы. В военных архивах по номеру самолёта планируется установить, к какому авиационному полку был приписан истребитель и главное, кто им управлял. Не исключено, что поисковиками даже будут найдены и останки летчика.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Калужской области в селе Климов Завод Юхновского района стартовала областная «Вахты памяти — 2019». Мероприятие приурочено к памятной дате — дню гибели в годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова.

Читайте также: В калужском селе Климов Завод открылась областная «Вахта Памяти — 2019»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить