Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов Турции

Анкара, , 21:06 — REGNUM Лодка, на борту которой находились нелегальные мигранты, затонула у берегов Турции. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на Командование сил береговой охраны страны.

ЧП произошло в пятницу, 3 мая, у берегов района Айвалык турецкой провинции Балыкесир. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь мигрантов (три женщины и пятеро детей). Спасатели, прибывшие на место происшествия, спасли пять человек.

Напомним, сообщения о мигрантах, спасенных береговой охраной Турции, поступают регулярно, вызвано это высоким людским потоком: беженцы пытаются попасть в страны ЕС, спасаясь от внутренних конфликтов в своих странах.

Читайте также: В Турции задержали 139 мигрантов

А также: Береговая охрана Турции спасла более 40 беженцев в Эгейском море