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Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов Турции

Происшествия

ЧП произошло в пятницу, 3 мая, у берегов района Айвалык турецкой провинции Балыкесир

Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов Турции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы

Анкара, 4 мая 2019, 21:06 — REGNUM  Лодка, на борту которой находились нелегальные мигранты, затонула у берегов Турции. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на Командование сил береговой охраны страны.

ЧП произошло в пятницу, 3 мая, у берегов района Айвалык турецкой провинции Балыкесир. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь мигрантов (три женщины и пятеро детей). Спасатели, прибывшие на место происшествия, спасли пять человек.

Напомним, сообщения о мигрантах, спасенных береговой охраной Турции, поступают регулярно, вызвано это высоким людским потоком: беженцы пытаются попасть в страны ЕС, спасаясь от внутренних конфликтов в своих странах.

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