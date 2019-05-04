ВВС Израиля поразили около 70 военных целей в секторе Газа

Иерусалим, , 20:27 — REGNUM Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали около 70 целей в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на странице в соцсети Twitter.

«ВВС Израиля продолжают атаковать террористические цели в секторе Газа, — говорится в сообщении. — На данный момент удары нанесены по примерно 70 террористическим целям».

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, 4 мая пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные Израиля засекла пуски 50 ракет с территории сектора Газа по целям на израильской территории. По данным израильских военных, большинство запущенных ракет удалось перехватить.

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