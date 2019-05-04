Под Челябинском предполагаемый убийца пяти человек частично признал вину

Нязепетровск, Челябинская область, , 20:16 — REGNUM В Челябинской области задержан гражданин, подозреваемый в убийстве пятерых человек. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным изданий, задержанный частично признал свою вину, заявил, что «защищался».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в частном доме Нязепетровска утром 4 мая были найдены тела пяти человек. Среди них оказались четырёхлетний ребёнок, двое мужчин, а также две женщины.

При этом один ребёнок обнаружен живым. Он был в коляске.

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