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Под Челябинском предполагаемый убийца пяти человек частично признал вину

Происшествия

Об этом сообщают СМИ

Под Челябинском предполагаемый убийца пяти человек частично признал вину
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Нязепетровск, Челябинская область, 4 мая 2019, 20:16 — REGNUM  В Челябинской области задержан гражданин, подозреваемый в убийстве пятерых человек. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным изданий, задержанный частично признал свою вину, заявил, что «защищался».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в частном доме Нязепетровска утром 4 мая были найдены тела пяти человек. Среди них оказались четырёхлетний ребёнок, двое мужчин, а также две женщины.

При этом один ребёнок обнаружен живым. Он был в коляске.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве пяти человек

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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