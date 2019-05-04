В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве пяти человек

Нязепетровск, Челябинская область, , 20:10 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в убийстве пяти человек в городе Нязепетровск Челябинской области, задержан по ст. 91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого»). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР).

«Подозреваемый задержан», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тела четырёх взрослых и четырехлетнего ребенка со следами насильственной смерти были найдены в частном жилом доме в городе Нязепетровск 4 мая. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место преступления, обнаружили в доме коляску с ещё одни ребенком. Ребенок живой.

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