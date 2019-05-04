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В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело

Происшествия

Расследование находится на особом контроле

В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело
Иллюстрация: 63.мвд.рф
Уголовное дело

Нязепетровск, Челябинская область, 4 мая 2019, 20:01 — REGNUM  В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства нескольких человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Расследование дела на особый контроль взял руководитель следственного управления Денис Чернятьев, уточнили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в городе Нязепетровске. Утром 4 мая здесь нашли тела пятерых человек с ножевыми ранениями. Среди погибших оказались двое мужчин, две женщины и мальчик, которому было четыре года.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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