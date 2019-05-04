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Власти Зауралья требуют помочь пострадавшим в пожаре

Происшествия

Мэрии Кургана поручено взять вопрос на контроль

Власти Зауралья требуют помочь пострадавшим в пожаре
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Пожар в Смолино

Курган, 4 мая 2019, 19:52 — REGNUM  Руководство Курганской области поручило мэрии Кургана проконтролировать оказание помощи мужчине и женщине, которые пострадали при пожаре в посёлке Смолино. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облправительства.

Напомним, ЧП случилось вечером 3 мая. В посёлке сгорело три дома. Пострадали мужчина и женщина. Они находятся в областной клинической больнице.

На место выезжал в том числе и вице-губернатор Зауралья Владислав Кузнецов. Борьба с огнём заняла около двух часов. В районе 19:00 по местному времени пожар был ликвидирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар и взрыв в Кургане: есть пострадавшие

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Пожары в жилых домах
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