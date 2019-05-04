Военный вертолет потерпел крушение в Венесуэле

Каракас, , 19:27 — REGNUM В Венесуэле упал военный вертолет. Об этом в субботу, 4 мая, написал мэр муниципалитета Эль-Атльо Элиас Сайе на странице в соцсети Twitter.

«Армейский вертолет, на борту которого находились семь пассажиров, упал этим утром в зеленой зоне в Орипото, точнее — в Эль-Волкане», — написал Сайе.

По его словам, в районе крушения воздушного судна ведутся поисковые работы.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

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