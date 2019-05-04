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Военный вертолет потерпел крушение в Венесуэле

Происшествия

О жертвах и пострадавших не сообщается

Военный вертолет потерпел крушение в Венесуэле
PRT Meymaneh
Вертолет

Каракас, 4 мая 2019, 19:27 — REGNUM  В Венесуэле упал военный вертолет. Об этом в субботу, 4 мая, написал мэр муниципалитета Эль-Атльо Элиас Сайе на странице в соцсети Twitter.

«Армейский вертолет, на борту которого находились семь пассажиров, упал этим утром в зеленой зоне в Орипото, точнее — в Эль-Волкане», — написал Сайе.

По его словам, в районе крушения воздушного судна ведутся поисковые работы.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

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Авиапроисшествия
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