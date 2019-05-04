Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался охотником БО-224

Москва, , 18:16 — REGNUM На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль БО-224 типа SC, который затонул в марте 1945 года. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил командующий Северным флотом ВМФ России адмирал Николай Евменов.

По его словам, подводный объект был обнаружен неподалеку от острова Кильдин еще в 2016 году.

«Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект … как советский большой морской охотник БО-224 типа SC», — сказал Евменов.

Командующий Северным флотом добавил, что классифицировать противолодочный корабль и установить его бортовой номер помогло носовое орудие, которое удалось поднять глубоководникам с борта затонувшего объекта.

Известно, что в 1945 году германская подводная лодка U-995 потопила советский боевой корабль БО-224, в результате чего тогда погибли 33 человека.