Суббота, 4 Мая 2019 года
17:33:26 МСК

СКР начал проверку после падения башенного крана в Москве

Происшествия

4 мая при обрушении башенного крана на западе Москвы пострадала крановщица

Москва, 4 мая 2019, 17:07 — REGNUM  По факту падения башенного крана на стройплощадке на западе Москвы проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении. — Следователи проводят осмотр места происшествия».

Как передавало ИА REGNUM, 4 мая при обрушении башенного крана на западе Москвы пострадала крановщица. ЧП произошло на улице Гжатской в Можайском районе.

Читайте также: Крановщица пострадала при частичном обрушении башенного крана в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на стройках
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить