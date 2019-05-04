СКР начал проверку после падения башенного крана в Москве

Москва, , 17:07 — REGNUM По факту падения башенного крана на стройплощадке на западе Москвы проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении. — Следователи проводят осмотр места происшествия».

Как передавало ИА REGNUM, 4 мая при обрушении башенного крана на западе Москвы пострадала крановщица. ЧП произошло на улице Гжатской в Можайском районе.

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