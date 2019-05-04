Триполи, Ливия, , 16:48 — REGNUM

На юго-западе Ливии совершено нападение на тренировочный лагерь армии генерала Халифы Хафтара. Об этом сообщил Anadolu Ajans глава муниципалитета города Себха Хамид эль-Хаяли.

По его словам, инцидент произошел в районе города Себха. По последним данным, в результате происшествия погибли девять человек.

«На территории лагеря находились лица, обвиняемые в терроризме», — добавил Хаяли, не уточнив о судьбе этих лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, приказ начать штурм Триполи, чтобы освободить столицу Ливии «от террористов», отдал командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в начале апреля 2019 г. Триполи контролирует правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Сарраджем, сформированное и поддерживаемое ЕС.

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