Иномарка врезалась в троллейбус в Калуге

Калуга, , 16:15 — REGNUM 4 мая в Калуге женщина 38 лет, управляя автомашиной Renault Megane, двигаясь по улице Глаголева, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где врезалась в троллейбус. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Госавтоинспекции Калужской области.

Отмечается, что после столкновения с троллейбусом автомашину Renault Megane отбросило на припаркованную автомашину VOLVO с полуприцепом SCHMITZ. В результате дорожного происшествия были травмированы 52 летняя водитель троллейбуса и 51 летняя пассажир троллейбуса. Обе пострадавшие были госпитализированы в Калужскую больницу скорой медицинской помощи.

Между тем, автомобиль Renault Megane был разбит, но виновница аварии не пострадала. К тому же, водитель Renault Megane отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, в период с 1 по 3 мая 2019 года на территории калужского региона было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 22 получили травмы различной степени тяжести.

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