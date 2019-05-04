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Под Челябинском на месте массового убийства найден живой ребенок

Происшествия

Он был в коляске

Челябинск, 4 мая 2019, 15:48 — REGNUM  В частном жилом доме в Челябинской области, где были обнаружены тела пятерых человек, нашли коляску с живым ребенком. Об этом сегодня, 4 мая, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в частном жилом доме в городе Нязепетровск были найдены тела четырёх взрослых и 4-летнего ребенка с ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме коляску с ещё одни ребенком. Ребенок живой.

На данный момент следствие установило, что накануне к хозяевам дома — мужчине и его сожительнице — пришла её подруга с двумя детьми и ещё гость-мужчина. Собравшиеся употребляли алкогольные напитки.

Идет розыск подозреваемых в убийстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области обнаружили тела пятерых человек с ножевыми ранениями

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