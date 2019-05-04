В Челябинской области обнаружили тела пятерых человек с ножевыми ранениями

Челябинск, , 14:55 — REGNUM Тела пятерых человек, в том числе ребёнка четырёх лет, были обнаружены в частном доме в Челябинской области. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Массовое убийство произошло в городе Нязепетровске. Тела двух мужчин, двух женщин и четырёхлетнего мальчика были обнаружены утром 4 мая в частном доме. У всех погибших на телах ножевые ранения.

Следственные органы СК СУ РФ по региону возбудили по данному факту уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, оперативные сотрудники региональных управлений Росгвардии и МВД России. В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые мероприятия, назначен ряд экспертиз.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководителем следственного управления регионального СК.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве дальнобойщика на трассе в Ростовской области. Неизвестный застрелил мужчину возле поворота на город Шахты. Злоумышленник разыскивается.

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