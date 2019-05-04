Лесные пожары стали причиной введения режима ЧС в Зейском районе Приамурья

Благовещенск, , 14:05 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён в лесах Зейского района Амурской области районной администрацией. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба администрации.

В сообщении сказано, что режим ЧС вводится в районе с 4 мая из-за лесных пожаров. Администрация обратилась с убедительной просьбой к жителям и гостям района соблюдать правила пожарной безопасности, воздержаться от выездов в лес, не разводить костры и не поджигать сухую растительность.

На сегодняшний день в лесах Зейского района полыхают сразу два пожара общей площадью более 1000 га. Сильный ветер способствует распространению огня.

Причиной лесных пожаров чаще всего называют человеческий фактор: люди разжигают костры в лесах и забывают их потушить перед уходом, поджигают сухую растительность на полях.

Стоит отметить, что Амурская область — один из самых пожароопасных регионов в России. С начала пожароопасного сезона, который в этом году начался раньше обычного из-за малоснежной зимы, в регионе зарегистрировано 211 природных пожаров.

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