Одиннадцатиклассник в Якутске задержал грабителя, напавшего на школьницу

Якутск, , 13:23 — REGNUM Грабителя, напавшего на ученицу 10-го класса, задержал юноша-одиннадцатиклассник в городе Якутске. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Якутии.

Предварительно установлено, что мужчина 1990 года рождения напал на школьницу на территории школы № 31 города Якутска.

Мужчина бил десятиклассницу по голове и похитил её сумку. Свидетелем совершающегося злодеяния стал ученик 11-го класса. Смелый юноша, подоспев на помощь девочке, сумел задержать злоумышленника и вызвать полицию.

Пострадавшая школьница была госпитализирована в республиканскую больницу №1 Национального медцентра.

По данному инциденту было заведено уголовное дело по статье о грабеже с применением насилия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на двух женщин в Дагестане. Злоумышленники избили битами двух женщин, забрали у них деньги и золотые украшения и скрылись. Пострадавшие были госпитализированы. Подозреваемые в совершении преступления разыскиваются.

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