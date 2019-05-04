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Пал травы в Хабаровском крае стал причиной возгорания хозпостроек

Происшествия

Площадь пожара составляет 1000 кв. метров

Пал травы в Хабаровском крае стал причиной возгорания хозпостроек
Иллюстрация: 56.mchs.gov.ru
Пожарные

Хабаровск, 4 мая 2019, 13:22 — REGNUM  Гаражи и хозяйственные постройки загорелись в результате пала травы в Хабаровском крае. Площадь пожара достигла 1000 кв. метров. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о возникновении пала сухой травы в селе Ракитное Хабаровского края поступила пожарным в 18:00 по местному времени. Огонь перекинулся на шесть частных гаражей и хозяйственные постройки на пяти огородах.

Борьбу с пожаром ведут 46 человек личного состава и 13 единиц техники. В готовности к вылету на тушение огня находится вертолёт Ми-8. Информации о пострадавших не поступало.

Локализация пожара произошла в 18:25 по местному времени, а в 18:44 было ликвидировано открытое горение. В настоящее время проводится проливка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС в Оренбургской области из-за пожара на территории садового товарищества. Локализовать пожар удалось только через 15 часов. В результате пожара пострадали частные дачные дома.

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Травяные пожары
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