Крановщица пострадала при частичном обрушении башенного крана в Москве

Москва, , 12:12 — REGNUM Крановщица пострадала при обрушении башенного крана на западе Москвы. Об этом 4 мая сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл на улице Гжатской в Можайском районе Москвы. По месту происшествия идёт строительство жилого комплекса.

В ходе строительных работ произошло обрушение верхних секций башенного крана. Пострадала оператор крана, она госпитализирована в больницу в тяжёлом состоянии.

В результате падения частей крана на земле повреждений не зафиксировано. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении строительного подъёмника на строительной площадке в китайской провинции Хэбэй. В результате падения подъёмника погибли 11 человек, серьёзно пострадали ещё двое. По данному инциденту задержаны восемь человек, которых власти Китая считают причастными к произошедшему.

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