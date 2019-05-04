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Крановщица пострадала при частичном обрушении башенного крана в Москве

Происшествия

Повреждений на земле нет

Москва, 4 мая 2019, 12:12 — REGNUM  Крановщица пострадала при обрушении башенного крана на западе Москвы. Об этом 4 мая сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл на улице Гжатской в Можайском районе Москвы. По месту происшествия идёт строительство жилого комплекса.

В ходе строительных работ произошло обрушение верхних секций башенного крана. Пострадала оператор крана, она госпитализирована в больницу в тяжёлом состоянии.

В результате падения частей крана на земле повреждений не зафиксировано. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении строительного подъёмника на строительной площадке в китайской провинции Хэбэй. В результате падения подъёмника погибли 11 человек, серьёзно пострадали ещё двое. По данному инциденту задержаны восемь человек, которых власти Китая считают причастными к произошедшему.

Читайте ранее в этом сюжете: 8 человек задержаны после обрушения строительного лифта на севере Китая

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Происшествия на стройках
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