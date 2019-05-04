ДНР: украинские силовики семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Донецк, , 11:32 — REGNUM Семь раз за прошедшие сутки был нарушен режим прекращения огня украинскими боевиками. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под обстрелы украинских войск попали населённые пункты Минеральное, Веселое, Спартак, Жабичево, Докучаевск. При обстрелах войска Украины применяли артилеррию, миномёты калибра 82 мм и 120 мм, гранатомёты и вооружение БМП/БТР, ПТУР.

По территории ДНР военнослужащими Украины было выпущено 25 мин, 16 гранат, пять артиллерийских снарядов. Было сделано три выстрела ПТУР и 90 выстрелов из вооружения БМП/БТР.

Общее количество применённых украинскими боевиками боеприпасов составило 139 единиц.

В результате обстрелов мирные граждане ДНР не пострадали. Разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи нарушениях режима прекращения огня украинскими боевиками. В результате обстрелов были повреждены жилые дома, гараж, трансформатор и газовая труба. Без энергоснабжения остались около 500 человек, без газоснабжения — 300 человек.

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