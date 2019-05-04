Суббота, 4 Мая 2019 года
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В результате взрыва на химзаводе в Иллинойсе пострадали четыре человека

Происшествия

Пострадавшие госпитализированы

Вашингтон, 4 мая 2019, 11:31 — REGNUM  Четыре человека пострадали при техногенном взрыве в городе Уокиган в округе Лейк американского штата Иллинойс. Об этом 4 мая сообщила газета Chicago Tribune со ссылкой на представителя пожарного департамента города Стива Лензи.

Взрыв произошёл на химическом заводе. В настоящее время пожарные совместно с руководством завода устанавливают число сотрудников, которые в момент взрыва находились на территории завода.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. О причинах взрыва пока не сообщается.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендовали гражданам держаться подальше от места происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в городе Уокиган в штате Иллинойс. О нём сообщилось в Twitter на странице шерифа округа Лейк. Подробности не сообщались, но предполагалось, что взрыв имеет техногенный характер.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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