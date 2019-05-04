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Шесть человек стали жертвами циклона Fani в Бангладеш

Происшествия

Среди погибших один ребёнок

Дакка, 4 мая 2019, 10:36 — REGNUM  Шесть человек, в том числе один ребёнок, стали жертвами сильнейшей грозы, которую принёс в Бангладеш циклон Fani. Об этом 4 мая сообщает интернет-издание bdnews24 со ссылкой на местную полицию.

Согласно поступившей информации, проливные дожди с грозами обрушились на центральную часть Бангладеш вечером 3 мая. В настоящее время сила стихии значительно ослабла, осадки заметно утихли, скорость ветра снизилась со 160 км/час до 54−62 км/час с отдельными порывами до 88 км/час.

По оценкам специалистов метеорологического департамента Бангладеш, дожди будут продолжать идти на территории Бангладеш все выходные, 4 и 5 мая, после чего сойдут на нет.

Отмечается, что основной удар стихии приняла на себя Индия, сейчас сила циклона постепенно ослабевает. Fani в настоящее время двигается на север вдоль восточного побережья Индостана, через Западную Бенгалию и Бангладеш. По оценкам метеорологов, циклон Fani является самым мощным из циклонов, наблюдавшихся в Индии за последние 20 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о, как минимум, восьми погибших в результате удара циклона Fani по восточному побережью Индии.

Читайте ранее в этом сюжете: Как минимум восемь человек в Индии стали жертвами циклона Fani

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