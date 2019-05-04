Нью-Дели, , 10:14 — REGNUM Как минимум восемь человек в Индии стали жертвами циклона Fani, обрушившегося на восточное побережье страны. Об этом 4 мая сообщило агентство PTI со ссылкой на местные власти.

Все погибшие проживали в штате Орисса, попавшем под удар циклона. При этом отмечается, что циклон Fani за последние сутки сильно ослаб. В настоящее время Fani характеризуется метеорологами как «очень сильный» циклонический шторм, тогда как ранее специалисты называли его «экстремально сильным».

Сейчас циклон продвигается вдоль восточного побережья полуострова Индостан в сторону Бангладеш, пересекая индийский штат Западная Бенгалия. Скорость ветра в эпицентре циклона снизилась со 160 до 70−80 километров в час. Циклон несёт с собой проливные дожди.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке к приближению циклона в индийском штате Орисса. Здесь было эвакуировано около миллиона людей, проживавших на побережье, закрыты аэропорты и отменены поезда. Приостановили работу морские порты, были закрыты школы, колледжи и госучреждения.

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