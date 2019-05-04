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ЛНР: украинские войска трижды нарушили режим перемирия за прошедшие сутки

Происшествия

Были обстреляны три населённых пункта

ЛНР: украинские войска трижды нарушили режим перемирия за прошедшие сутки
Дмитро Удовицький. Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 4 мая 2019, 10:04 — REGNUM  Три раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня украинские боевики. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

Под обстрелы украинской армии попали населённые пункты Калиново-Борщеватое, Лозовое, Золотое-5.

При обстрелах военнослужащие Украины применили миномёты калибра 82 мм, гранатомёты и стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто из мирных жителей и военнослужащих ЛНР не пострадал. Разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести случаях нарушения режима прекращения огня украинскими войсками. Кроме того, в ЛНР опровергли сообщение, появившееся в украинских СМИ, о захвате части территории ДНР войсками ВСУ. При этом в сообщениях о «блестящей операции» говорилось о трёх раненых бойцах ВСУ.

По мнению представителя пресс-службы Народной милиции ЛНР Филипоненко, это сообщение вызвано неистребимой «болезнью самопиара», поразившей украинских военачальников.

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