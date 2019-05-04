В Оренбуржье введён режим ЧС из-за пожара в дачных обществах

Соль-Илецк, Оренбургская область, , 09:45 — REGNUM В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области пожарные более 15 часов ведут борьбу с пожаров на территории садовых некоммерческих товариществ. Как сообщили 4 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, человеческих жертв нет. Огнём повреждены дачные дома.

По данным ведомства, информация о возгорании сухой травы в СНТ «Дружба», СНТ «Заря», которые находятся в лесном массиве, поступила в дежурную часть 3 апреля около 20:00 местного времени (18:00 мск). Спустя пять часов в городе объявили режим ЧС. В 02:10 4 апреля пожар удалось локализовать.

Из-за пожара пострадали дачные дома. Когда пожар будет ликвидирован, станет известно число домов и есть ли среди них жилые строения, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбуржью Татьяна Самойлова.

Стоит отметить, за сутки (по состоянию на утро 4 апреля) на землях лесного фонда зарегистрировано два пожара на общей площади 97 га. В Переволоцком районе возгорание ликвидировано на территории Чернореченского лесничества (площадь пожара составила 1 га). В населённом пункте Тамар-Уткуль Соль-Илецкого городского округа пожар до сих пор не ликвидирован, его площадь составляет 96 га.

Добавим, с начала 2019 года в регионе зарегистрировано 30 лесных пожаров (возгораний на землях лесного фонда) на общей площади 247,360 га, что в двое больше показателя за аналогичный период 2018 года (120,27 га).